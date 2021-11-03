Süleyman Demirel Üniversitesi GSF Öğretim Elemanları Sergisi Açıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının yapıtlarından oluşan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konulu karma sergi, AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.

Serginin açılış törenine AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Selçuk Akçay, Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyeleri Sena Coşkun ve Fevzi Nuri Kara'nın yanı sıra öğretim elemanları ve Afyonkarahisarlı sanatseverler katıldı. 23 sanatçının farklı disiplinlerdeki işlerinden oluşan sergi, 26 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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