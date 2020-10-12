Süleyman Bölünmez kimdir? Süleyman Bölünmez nereli, kaç yaşında? Süleyman Bölünmez kızı kim?
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Süleyman Bölünmez kimdir? Süleyman Bölünmez nereli, kaç yaşında? Süleyman Bölünmez kızı kim?

12.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:05
Süleyman Bölünmez kimdir? Süleyman Bölünmez nereli, kaç yaşında? Süleyman Bölünmez kızı kim?

İş insanı Süleyman Bölünmez, Madin'da doğdu. Mardin Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapmış olan Bölünmez, Mardin milletvekili olarak da görev aldı. Süleyman Bölünmez kim, kaç yaşında?

Ticaretle uğraşan Süleyman Bölünmez, aynı zamanda bağımsız olarak milletvekili seçilmişti. 3 çocuk babası Bölünmez'in kızı Ceyda Bölünmez, AK Parti'den milletvekili seçildi. Süleyman Bölünmez hangi partiden aday oldu? İşte, Süleyman Bölünmez hayatına dair ayrıntılar...

SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ KİMDİR?

Ünlü iş adamı Bölünmez, 1956 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Ticaret ile ilgilen isim, Bölünmez Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 'dır, aynı zamanda Mardinspor Kulubü Başkanı ve Mardin milletvekili olarak da görev aldı.

Mardin Gazipaşa İlkokulundan mezun oldu. 1968 yılında ailesi ile birlikte Ankara´ya taşındı.1972 yılında Gazi Osman Paşa ortaokulunu bitirdi. 1982 yılında ticaretle uğraşmaya başlayan Süleyman Bölünmez, 1997 - 2007 yılları arasında Mardin Spor Kulübü Başkanı olarak görev yaptı.

Süleyman Bölünmez kimdir? Süleyman Bölünmez nereli, kaç yaşında? Süleyman Bölünmez kızı kim?

Evli ve 3 çocuk babası iş insanı, 2002 seçimlerinde Mardin'den bağımsız milletvekili seçildi. Çeşitli nedenlerle yeniden aday gösterilemedi.

Süleyman Bölünmez, 11 Ekim 2020 günü ocak sahasındaki incelemesi sırasında kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 10:05:27. #1.14#
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