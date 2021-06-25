Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Süleyman Atlı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kota aldı. Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda yenerek ülkeye altın madalya ile dönmüştü. Bu sene yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan da şampiyonlukla dönmeyi hedefleyen Süleyman Atlı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
Süleyman Atlı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kota aldı. Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda yenerek ülkeye altın madalya ile dönmüştü. Bu sene yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan da şampiyonlukla dönmeyi hedefleyen Süleyman Atlı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
SÜLEYMAN ATLI KİMDİR?
Doğum tarihi: 27 Temmuz 1994
Kaç yaşında: 26
Nereli: Muğla
Spor: Güreş
Süleyman Atlı, 27 Temmuz 1994 tarihin doğan Türk güreşçidir. Serbest stilde mücadele eden sporcu, Tedaş Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.
Atlı 2016 Yaz Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etti. 57 kg serbest güreş mücadelelerinin son 16 turunda Rumen rakibi Ivan Guidea'ya yenilerek elendi.
Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazandı.
SÜLEYMAN ATLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Süleyman Atlı, 1994 doğumlu olup 27 yaşında ve Muğlalıdır.