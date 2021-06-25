Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Süleyman Atlı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kota aldı. Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda yenerek ülkeye altın madalya ile dönmüştü. Bu sene yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan da şampiyonlukla dönmeyi hedefleyen Süleyman Atlı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Süleyman Atlı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kota aldı. Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda yenerek ülkeye altın madalya ile dönmüştü. Bu sene yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan da şampiyonlukla dönmeyi hedefleyen Süleyman Atlı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

SÜLEYMAN ATLI KİMDİR?

Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Doğum tarihi: 27 Temmuz 1994

Kaç yaşında: 26

Nereli: Muğla

Spor: Güreş

Süleyman Atlı, 27 Temmuz 1994 tarihin doğan Türk güreşçidir. Serbest stilde mücadele eden sporcu, Tedaş Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

Atlı 2016 Yaz Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etti. 57 kg serbest güreş mücadelelerinin son 16 turunda Rumen rakibi Ivan Guidea'ya yenilerek elendi.

Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazandı.

SÜLEYMAN ATLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Süleyman Atlı, 1994 doğumlu olup 27 yaşında ve Muğlalıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Lütfü Türkkan Meral Akşener Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Tolga Yüce Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 11:22:36. #1.16#

title