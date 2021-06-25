Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Süleyman Atlı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kota aldı. Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda yenerek ülkeye altın madalya ile dönmüştü. Bu sene yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan da şampiyonlukla dönmeyi hedefleyen Süleyman Atlı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Süleyman Atlı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Süleyman Atlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!