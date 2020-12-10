Şule Çet kimdir? Şule Çet olayı nedir?

23 yaşında tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Şule Çet kimdir? Şule Çet olayı nedir?

ŞULE ÇET KİMDİR?

Şule Çet, 23 yaşındaydı. Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için Çağatay Aksu'nun da ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalışmaya başladı. İşyerine sonradan ortak olan kişi, Çet'in işine son verdi. Aynı zamanda asistanlığını da yaptığı Çağatay Aksu ise Çet'i arayarak, "Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup, konuşuruz" diyerek 28 Mayıs tarihine randevu verdi. Çağatay Aksu ile Şule Çet, o gün Çankaya'daki bir plazanın 20. katındaki ofiste buluştu. Sabah saat 04.00 sıralarında ise Çet, 20. kattan düşerek öldü.

ŞULE ÇET OLAYI NEDİR?

Şule Çet cinayeti, 29 Mayıs 2018 tarihinde 23 yaşındaki Şule Çet'in tecavüz edildikten sonra öldürülmesidir. Çankaya'daki Yelken Plaza'nın 20. katından atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Çet'in otopsi raporuna göre tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü tespit edilmiştir.Yargılamanın devam ettiği süreçte, sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme, cinsel saldırı ve hürriyetten tahdit" suçlarından, Berk Akand'ın ise "öldürmeye yardım ve cinsel saldırı ile hürriyetten tahdit" suçlamasıyla haklarında müebbet hapis cezası istenildi.

17 Haziran 2020 tarihinde, Çağatay Aksu'ya "kasten öldürmek, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezası onandı.