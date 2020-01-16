Sulamada tasarruf için hazırlıklar sürüyor

16.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:18

Suyun her damlasına sahip çıkılacak

4 milyon 950 bin metreküp su kapasitesine sahip Bademli Barajı ile 10 bin 480 dekar tarım alanında sulama yapan Ödemiş Belediyesi, suyun her damlasına sahip çıkan ölçülebilir, tasarruflu ve kontrol edilebilir sulama sistemi için akıllı kartlı sayaçların montajını sürdürüyor. Ödemiş Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce bir yandan hidrantlarda sayaçların montajı yapılırken bir yandan da üreticilere sistem tanıtılarak kartların dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Sulama sahasındaki tüm hidrantlarda kullanılmaya başlayacak sistemde üreticiler, akıllı kartlarına yüklenen bakiye ile tükettikleri kadar suyun ücretini ödeyecek. Tarım alanlarına da ürün cinsine ve arazi büyüklüğüne göre ihtiyaç duyulan miktarda su verilmiş olacak. Kayıp ve kaçaklara geçit vermeyen, sulama ücretlerinin tahsilatında da büyük kolaylık sağlayan akıllı kartlı sayaçlı otomatik sistemin Bademli Sulaması'ndaki pilot uygulaması geçtiğimiz yıl çok sayıda üreticinin ortaklaşa yararlandığı bir hidrantta yapılmıştı.

Türkiye'de birçok sulama projesinde kullanılmaya başlanan akıllı kartlı sayaçlı sistemle aşırı sulamanın önlenmesi, su kaynaklarının ve verimli toprakların korunması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler