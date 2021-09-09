Sulama kooperatifinin su sayaçlarını çalan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yelten Mahallesi Sulama Kooperatifine ait su sayaçlarını çalan hırsızlık zanlısı İ.C. tutuklandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yelten Mahallesi Sulama Kooperatifine ait su sayaçlarını çalan hırsızlık zanlısı İ.C. tutuklandı.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Yelten Mahallesi sulama kooperatifine ait su sayaçlarını çalan İ.C. evinde yapılan aramada 7 adet su sayacı ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli İ.C.(53) iradesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı