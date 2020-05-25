Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslı'nın şaşkınlığı kamerada
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Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslı'nın şaşkınlığı kamerada

Sulama kanalından çıkan 'kurt yavruları' şaşkınlık yaşattı -Sivas'ın Divriği ilçesinde 30 santimetre çapındaki su kanalı içerisinden çıkan 10 kurt yavrusu iş makinesi operatörüne ve köylülere şaşkınlık yaşattı Sivas'ın Divriği ilçesinde 30 santimetre çapındaki su kanalı içerisinden çıkan 10...

25.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:55

Sulama kanalından çıkan 'kurt yavruları' şaşkınlık yaşattı
-Sivas'ın Divriği ilçesinde 30 santimetre çapındaki su kanalı içerisinden çıkan 10 kurt yavrusu iş makinesi operatörüne ve köylülere şaşkınlık yaşattı
SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde 30 santimetre çapındaki su kanalı içerisinden çıkan 10 kurt yavrusu iş makinesi operatörüne ve köylülere şaşkınlık yaşattı.
Divriği ilçesi Olukman köyünde su kanalı çalışması yapan iş makinesi operatörü ve köylüler kanala su verilmesiyle 30 santimetre çapındaki boru içinden çıkan 10 kurt yavrusu karşısında şaşkınlık yaşadı. Su içerisinde boğulma tehlikesi yaşayan yavru kurtları kürek yardımıyla kurtaran operatör Mevlana Korkmaz ve köylüler, yavrulara müdahale etmeyerek doğal yaşam alanlarına dönmelerini sağladı. Yavru kurtlar bir süre sonra anneleri tarafından alınarak bölgeden uzaklaştırıldılar. Öte yandan su içerisinde kalan iki kurt yavrusu ise telef oldu. Görüntülerde kurtları kanal içerisinde gören vatandaşın 'abov' diyerek tepki göstermesi ise dikkat çekti.
"Kurdun yuva yaptığından haberimiz yoktu"
Kanal içerisinden çıkan 10 kurt yavrusu karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirten operatör Mevlana Korkmaz, "Geçtiğimiz günlerde Divriği ilçesinde su kanalı çalışması yaparken üzücü bir olayla karşılaştık. Köylülerin daha önce sulama için döşedikleri 30 santimetre çapındaki borunun içerisine kurt 10 civarında yavru yapmıştı. Tabi ki bundan bizim haberimiz yoktu. Daha sonra arkadaşların suyu kanala vermesiyle birlikte borunun içerisindeki yavrular dışarı çıkmaya çalıştı. Bu arada tabi ki bizde bu yavruları kurtarma çabasına düştük. Yavru kurtları kurtardık da. Bir, iki tanesi ölse de 8 tanesini kurtardık. Burada en sevindirici olaylardan bir tanesi, yavruları annelerinin gelip hepsini alıp götürmesiydi. Bu işin en sevindirici tarafı bu oldu "dedi.

Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslı'nın şaşkınlığı kamerada

Kaynak: İHA

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