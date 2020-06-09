Sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan çocuk boğuldu
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Sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışırken suya düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu.

09.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:43

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışırken suya düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu.

Müslüm Kaya, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde, sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışırken suya düştü.

Çocuğun suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kanalda arama çalışması başlattı.

Arama çalışmasına destek veren vatandaşlardan bazıları çocuğu kanalın kenarında görerek suya atladı.

Vatandaşlarca sudan çıkarılan Kaya, kaldırıldığı Şanılurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan çocuk boğuldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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