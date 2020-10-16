Şükür duası nedir? Nasıl yapılır? Şükür duası Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?
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Şükür duası nedir? Nasıl yapılır? Şükür duası Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?

16.10.2020 17:11 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:15
Şükür duası nedir? Nasıl yapılır? Şükür duası Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?

Şükür duası, Arapça ve Türkçe olarak aratılmaktadır. Alla'ın verdiği nimetlere şükür etmek için okunan bu dua nedir? Şükür duası nedir? Nasıl yapılır? Şükür duası Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?

Şükür duası, Allah'ın bizlere vermiş olduğu, nimetlere, sağlığa, ilme, akla teşekkür etmek amacıyla yapılır. Kur'anı Kerimde sürekli olarak değinilen şükür duasına, peygamber efendimiz de daima bahsetmiştir. Peki şükür nedir ve ne için yapılır. Arapça ve Türkçe anlamlarını burada bulabilirsiniz.

ŞÜKÜR DUASI NEDİR?

Şükür duası Allah'ın bu dünyada bize bahşettiği tüm her şeye teşekkür etmek amacıyla yapılan, bereketi artıran bir ibadettir. Alimler duanın sabah ve akşam dönemlerinde okunmasının, hayırlı olduğuna işaret ederler.

Sabah namazında ve akşam namazı sonrasında bu dua okunarak, Allah'a teşekkür edilebilir. Şükür duasının faziletleri oldukça fazladır. Kimi alimler okunmasının, kalbi ferahlattığını, zihni geliştirdiğini ve huzuru arttırdığını söylerler. Peki, şükür duası nasıl okunmalıdır. Arapça ve Türkçesi nedir?

ŞÜKÜR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU NEDİR?

Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve'neuzü bike min şerri meste'azeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente'l müstean ve aleyke'l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billah.

ŞÜKÜR DUASI TÜRKÇE NASIL OKUNUR?

Allah'ım senin peygamberin Muhammed'in senden dilediklerini bende dilerim. Peygamberin sana sığındığı şerlerden bizler de sana sığınırız. Yardım ancak senden dilenir ve beklenir. İnsanı dünya ve ahiretin muradına eriştiren ancak sensin. Günahtan kaçmak için güç, ibadet edebilmek için kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılır. (Tirmizi 89)

ŞÜKÜR DUASI NASIL YAPILIR?

Şükür Allah'ın bize verdiklerine teşekkür niyazında yapılır. Peygamber efendimiz, güzel bir haber aldığında şükür duası yapar, şükür namazına kalkardı. Şükür duası yapmak için abdest almanın fazileti alimler tarafından bildirilir. Bir kimse şükür duası yapmak isterse, öncesinde temizlenmeli, abdestini almalı ve duaya başlamalıdır.

Kişinin namaz sonrasında duayı yapması daha faziletli olacaktır. Çünkü peygamberimiz öyle yapmıştır. Eğer ki kişinin abdest alacak ve namaz kılacak imkanı yoksa, şükür duası yapabilir. Şükür duası abdeste ve namaza şartlı olarak yapılmaz. İstenildiği her zaman her yerde Allah'a dönülerek, el kaldırılarak veya içten yapılabilir.

ŞÜKÜR DUASI FAZİLETİ NEDİR?

Şükür duasının faziletleri oldukça fazladır. Her şeyden tüm dünyanın malı ve mülkü verilse bile kazanılamayan huzuru artırır. İnsanın bedenen ve zihnen daha sağlıklı olmasını sağlar. Allah'a karşı gönülden yapılan şükür duası, verilen nimetlere karşı teşekkür edildiğini belirtir.

Ancak Allah bize muhtaç olmadığından bu duayı sadece şükranlarımızı sunmak, aciz oluşumuzu belirtmek için yaparız. Alimler kim ki şükür namazını ve duasını eksik etmeyerek her gün yaparsa, Allah'ın en sevdiği dostu ve arkadaşı olur. Allah, şükür edenleri sevdiğini Kur'anda birçok kez belirtmiştir.

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