Şükriye Tutkun kimdir? Şükriye Tutkun hayatı ve biyografisi! Şükriye Tutkun kaç yaşında, nereli?
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Şükriye Tutkun kimdir? Şükriye Tutkun hayatı ve biyografisi! Şükriye Tutkun kaç yaşında, nereli?

11.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:18
Şükriye Tutkun kimdir? Şükriye Tutkun hayatı ve biyografisi! Şükriye Tutkun kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Şükriye Tutkun, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Şükriye Tutkun hakkında merak edilenler. Şükriye Tutkun hayatı ve biyografisi. Şükriye Tutkun kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Şükriye Tutkun merak konusu oldu. İşte Şükriye Tutkun hakkında merak edilen Şükriye Tutkun kimdir, Şükriye Tutkun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞÜKRİYE TUTKUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Eylül 1965

Kaç yaşında: 55yaşında

Nereli. Kocaeli

19 Eylül 1965 tarihinde Gürcü kökenli Artvinli bir ailede Kocaeli'nde doğan Tutkun, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan bölümü mezunudur. Sanatçı, Afşar Timuçin'den estetik ve felsefe, Filiz Ali'den Opera Tarihi, Cenan Akın'dan armoni, İlteriş Sun'dan solfej, Yekta Kara'dan sahne dersleri aldı. Etnomüzikolog Tugay Başar ile çocuk yuvalarında müzik öğretmenliği ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Konservatuvarda okuduğu yıllarda değişik zamanlarda TRT Gençlik Korosu, İstanbul Operası Gençlik Korosu, St. Antoine Kilisesi Korosu'nda soprano olarak görev alan Tutkun, Muammer Ketencoğlu, Zülfü Livaneli, Fahir Atakoğlu, Atilla Özdemiroğlu, Ali Osman Erbaşı gibi sanatçılarla çalışmıştır. Pilastip Show'da eski başbakanlardan Tansu Çiller karakterini seslendiren sanatçı çizgi ve dizi filmde, ayrıca reklam filmlerinde seslendirmeler yapmıştır. Sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Sultan Gelin Müzikali'nde başrolde oynamıştır. Şimdilerde TRT Okul'da Hayata Tutunanlar isimli programın sunuculuğunu yapmaktadır.

DİSKOGRAFİ

• 1996: Sevin Gayrı

• 1998: Çiğdem Der Ki

• 2002: Kumru

• 2004: Gücüm Yetene Kadar

• 2006: Salıncak

• 2010: Ay Karanlık

• 2019: Ave Maria

• 2020: Hold Time

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