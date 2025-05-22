Şükriye Aci olayı nedir? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci neden şikayetini geri çekti (Eylem Tok)?

İstanbul'da Timur Cihantimur'un ehliyetsiz kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız karşılandı" diyerek Cihantimur ailesi ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim" dedi. Şükriye Aci olayı nedir? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci neden şikayetini geri çekti?

OĞUZ MURAT ACİ'NİN EŞİ ŞÜKRİYE ACİ NEDEN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ?

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti. Şükriye Aci savcılığa verdiği dilekçede, "Maddi ve manevi zararımız karşılandı" dedi.

BABA ÖZER ACİ: BEN DAVAMA DEVAM EDİYORUM

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'den de açıklama geldi. Özer Aci, "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim" ifadelerini kullandı.

OLAY

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.