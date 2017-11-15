Sui Generiz Tiyatro Grubu Bozüyük'te Sahne Alacak

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Sui Generis Tiyatro Topluluğu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenecek olan festivalde sahne alacak.



Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla Bozüyük'te düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali 04 Kasım tarihinde başladı. 23 tiyatro ekibinin yer aldığı ve 23 gün boyunca aralıksız sürdürülecek festivalde, Eskişehir'i yine Anadolu Üniversitesi'nin köklü grubu Sui Generis Tiyatro temsil ediyor. 18 Kasım tarihinde saat 20.00'de Bozüyük Metristepe Kültür Merkezi'nde 'Şenlik Çıkmazı' adlı oyunları ile sahne alacak tiyatro grubu, ilgiden çok memnun kaldıklarını dile getirdiler. İşten sonra meslek tiyatrosu olarak başlattıkları projenin devamlılık görmesi ekibi mutlu ediyor.



Ayrıca tiyatro grubu, 22-23 Kasım tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Salon 2016 sahnesinde 'Kocamın Nişanlısı' oyunu ile seyirci karşısına çıkacak. - ESKİŞEHİR