Şuhut'ta 300'e yakın yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun yüzü güldü
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Şuhut'ta 300'e yakın yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun yüzü güldü

Şuhut'ta 300'e yakın yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun yüzü güldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayırseverlerin desteği ile 300'e yakın yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun ailesine gıda ve giysi yardımı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayırseverlerin desteği ile 300'e yakın yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun ailesine gıda ve giysi yardımı yapıldı. Çocukların ailelerine verilen çekler ile aileler yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak.

Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçe genelindeki 300 yetime gıda ve giyim kartı yardımı yapıldı. Dernek tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen gıda ve giyim destekli yardımlaşma kampanyası Korona Virüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ardından gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Muharrem Yeğenoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü öğretmenlerden oluşan dernek toplam 300 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa gıda ve giyim yardımında bulunarak gönüllere dokunmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır faaliyetlerine devam eden dernek ayrıca Somali, Arakan, Suriye, Irak, Bayır Bucak Türkmenlere'de, Türkiye içerisinde ise Van, Elazığ ve Malatya depremlerine yardımlarını göndererek çalışmalarına devam ediyor.

"Şuhut halkına teşekkür ediyorum"

Başkan Yeğenoğlu 300 kadar yetim ve öksüz çocuğa hayıeseverlerin desteği ile ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. Başkan Yeğenoğlu, "Bu yardımları yaparken bizim derneğimize yardım eden bütün öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum, Allah kendilerinden razı olsun. Şuhut halkına bu yetimlere yardım ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Allah yetimlerin yüzünü güldürdü gibi Cenab-ı Allah'da onların yüzünü güldürsün" dedi.

Gönüllü olarak hizmet eden Şüheda Şenbabaoğlu ve Fatmanur Örenkaya ise yapılan yardımlarda görev aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta 300'e yakın yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun yüzü güldü
Şuhut'ta 300'e yakın yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun yüzü güldü
Şuhut'ta 300'e yakın yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun yüzü güldü
Şuhut'ta 300'e yakın yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun yüzü güldü
Şuhut'ta 300'e yakın yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun yüzü güldü
Şuhut'ta 300'e yakın yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun yüzü güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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