Şuhut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
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Şuhut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Şuhut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk Parkında yapılan törenle kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk Parkında yapılan törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan, Şuhut Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, daire amirleri ve protokol üyeleri katıldı. Tören Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Jandarma Astsubay Çavuş İsa Özalp'ın günün anlam ve önemine binaen konuşmasının ardından buradaki tören sona erdi. Program kapsamında daha sonra ilçe şehitliği ziyaret edildi. Ziyaret sonrasında Kaymakam Kaçmaz tebrikleri kabul etti. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Şuhut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Şuhut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Şuhut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Şuhut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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