Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon kimdir? Burçin Orhon kaç yaşında, nereli?
Eski dansçı Burçin Orhon, kalp pilini değiştirmek için bıçak altına yatacak. Süheyl Uygur'un eşi Orhon, sağlık durumu ile ilgili Instagram hesabından paylaşım yaparak gelişmelerden haberdar etti. Peki, Burçin Orhon kimdir? Burçin Orhon Sühehyl Uygur boşandı mı? Burçin Orhon gençliği ve daha fazlası haberimizde...
Oyuncu Süheyl Uygur ile 1995 yılında nikah masasına oturan eski dansçı Burçin Orhon, 2010 yılıda takılan kalp pilinin değişmesi amacıyla ameliyat olacağını bir paylaşımla duyurdu. Burçin Orhon nereli? Burçin Orhon dans okulu...
BURÇİN ORHON KİMDİR?
Sanatçı, 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dans hayatına 3,5 yaşında klasik bale eğitimi alarak başladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Mühendisliği Fakültesini bitirip ardından Ankara Üniversitesinde Konservatuar okuyan Burçin Orhon, dört buçuk yıl kadar Devlet Balesinde balerin olarak yer aldı. İlk olarak Nükhet Duru sayesinde oryantal olarak sahneye adım attı.
KIZLARI OLDUKTAN SONRA SAHNELERE ARA VERDİ
Burçin Orhon, 1987 yılında İrlandalı şarkıcı Johnny Logan ile nişanlanmış ve evlenmeden önce hamile kalmıştır. Ancak bebeğin babası eski ailesini tercih ettiğinden Orhon, kızını tek başına büyütmek durumunda kalmıştır. 23 Aralık 1995'de Nejat Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur ile dünya evine girdi. Bir süre çocuğu olmayan çift tüp bebek tedavisi ile 4 Eylül 1998 tarihinde Lara Zeynep Uygur'u, 2002 yılında Ayşe Alkıç Uygur'u kcaklarına aldı. Böylelikle sahne hayatına ara verdi. 2007'de Burçin Orhon Dans Akademisi adında bir okul açarak öğrenci yetiştirmeye başladı.
Burçin Orhon'a 2010 Temmuz ayında kalp pili takıldı. 2014'de ise Alzheimer tanısı kondu.
DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Renkli Dünya (Dansçı) -Sinema Filmi 1980
Fırtına Gönüller-Sinema Filmi 1984
Taçsız Kraliçe (Nurten)- Sinema Filmi 1984
Aşk ve Para- Sinema Filmi 1986
On Yedi Yaşında Aşk- Sinema Filmi 1986
Yunus Emre (Balım Kız)- Sinema Filmi 1986
Portatif Hüseyin- TV Dizisi 1991
Artist Palas (Cana)- TV Dizisi 1994
Küçük Beslenme -TV Dizisi 1999
Borsa-TV Dizisi 2000
Aşk ve Gurur-TV Dizisi 2002
Çocuğun var Derdin var (Tijen)- TV Dizisi 2004
Anadolu Kaplanı (Hülya) -TV Dizisi 2006
Kavak Yelleri (Burçin)- TV Dizisi 2007