Sudanlı devrik lider El Beşir: Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldım

Sudanlı devrik lider El Beşir: Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldım

Sudan'da devrik lider Ömer El Beşir'in rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle yargılandığı davada savcılara Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldığını itiraf ettiği belirtildi. Sudanlı lider geçtiğimiz nisan ayında tutuklandığı sırada evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunmuştu.

19.08.2019 17:29
Sudanlı devrik lider El Beşir: Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldım

Sudan'da devrik lider Ömer El Beşir'in rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle yargılandığı davada savcılara Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldığını itiraf ettiği belirtildi.

Sudanlı lider geçtiğimiz nisan ayında tutuklandığı sırada evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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