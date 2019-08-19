Sudanlı devrik lider El Beşir: Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldım

19.08.2019 17:29

Sudan'da devrik lider Ömer El Beşir'in rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle yargılandığı davada savcılara Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldığını itiraf ettiği belirtildi.

Sudanlı lider geçtiğimiz nisan ayında tutuklandığı sırada evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle