Sudan, ülke nüfusu ve tarımsal potansiyelin tespiti için sayım yapacak
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Sudan, ülke nüfusu ve tarımsal potansiyelin tespiti için sayım yapacak

09.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:08
Sudan, ülke nüfusu ve tarımsal potansiyelin tespiti için sayım yapacak

Sudan hükümeti, ülke nüfusu ile tarım alanları ve hayvan varlığının tespiti için ülke çapında sayım yapacak.

Sudan hükümeti, ülke nüfusu ile tarım alanları ve hayvan varlığının tespiti için ülke çapında sayım yapacak.

Maliye Bakanı Hiba Muhammed Ali, Tarım Bakanı Abdulkadir Turkavi ile başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, nüfus sayımı ile tarım alanları ve hayvan varlığının tespiti için kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını söyledi.

Ali, "Sayım işlemleri önümüzdeki iki yılda gençlere 61 bin istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacak." diye konuştu.

Tarım Bakanı Turkavi de sayımın kalkınmaya destek olacağını, yoksulluğu azaltıp çatışmaları sona erdireceğini ifade etti.

Sayım, geçiş döneminin sona ereceği 2024'te yapılacak genel seçimlere hazırlık kapsamında temel kabul edileceğinden önem taşıyor.

Son nüfus sayımının 2009'ya yapıldığı Sudan'da, hayvan varlığı ve tarım potansiyeli ile ilgili tek sayım 1964'te gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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