Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bırakan sporcu kadın, sözleriyle tartışma yarattı

İngiltere'nin Hertfordshire kentinde ikamet eden iki çocuk annesi Stella Sutcliffe, son dönemde aldığı bir karar yüzünden eleştirilerin odağı haline geldi. Aynı zamanda koşucu olan Stella, hem sudan tasarruf etmek hem de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda fark yaratmak için iç çamaşırı kullanmayı bıraktı.

"KOŞU SAYILARIM ARTINCA EKSTRA YIKAMALARIM ARTTI"

Aldığı karar hakkında konuşan Stella, "Koşu taytları ve pantolonları dar, bu yüzden görünür külot çizgilerinden (VPL'ler) nefret ettiğim için tanga giymeyi denedim. Ama haftada dört kez koşmaya çıkmak, sadece ekstra yıkama yapmaktı. Ben de sudan tasarruf etmek için iş çamaşırı giymeyi bıraktım ve şu anda mutluyum" ifadelerini kullandı.

"DAR PANTOLON GİYMEKTEN UTANMIYORUM"

Stella, insanların meraklı bakışlarına rağmen dar pantolonlar giymekten de vazgeçmediğini belirtti. Fakat Stella'nın bu tutumu, görünmez toplumsal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bazı şeylerin başka insanlara saygı için yapılması gerektiğini dile getirdi.