Sudan Sulama Bakanı Abbas, Etiyopya ile baraj krizinde "askeri çözüme ihtimal vermediklerini" bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sudan Sulama Bakanı Abbas, Etiyopya ile baraj krizinde "askeri çözüme ihtimal vermediklerini" bildirdi

Sudan Sulama Bakanı Abbas, Etiyopya ile baraj krizinde 'askeri çözüme ihtimal vermediklerini' bildirdi
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Yasir Abbas, bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda "askeri çözüme ihtimal vermediklerini" söyledi.

Sudan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Yasir Abbas, bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda "askeri çözüme ihtimal vermediklerini" söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Abbas, "Sudan'a sağlayacağı faydalardan dolayı Hedasi Barajı'nı destekliyoruz ama barajın dolumu ve işletilmesi konusunda bağlayıcı, yasal bir anlaşma olmadan bu faydalar zarara dönüşecek." diye konuştu.

Sudan'daki Rusayris Barajı'nın verimli bir şekilde çalışabilmesi için ona çok yakın olan Hedasi Barajı'nın işletilmesiyle ilgili sürekli bilgi alışverişinde bulunulması gerektiğini belirten Abbas, müzakerelerde henüz bir gelişme olmadığını, müzakere yöntemi değiştirilmediği müddetçe bir ilerleme kaydedilmeyeceğini dile getirdi.

Abbas, ülkesinin Hedasi Barajı müzakerelerine ara buluculuk yapmak için Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Afrika Birliği'ni içeren uluslararası bir dörtlü oluşum önerirken, Etiyopya'nın ara bulucu olarak yalnızca Güney Afrika'yı önerdiğini aktardı.

Etiyopya'ya dava için uygun zamanı bekliyoruz"

Barajdan olumsuz anlamda tek etkilenenin Sudan olduğunu vurgulayan Abbas, Etiyopya'nın su paylaşımı meselesinin yeniden değerlendirilmesi fikrine sıcak baktıklarını ancak bu konunun mevcut anlaşmazlıklardan ayrı tutulmasını istemelerine rağmen Etiyopya'nın iki dosyayı birleştirmek istemesinin durumu içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini savundu.

Sudan'ın, su paylaşımı yerine su menfaatleri ilkesini desteklediğini söyleyen Bakan Abbas, "Etiyopya inadında ısrar ederse tüm yasal seçeneklerimiz masada. Askeri çözüme ihtimal vermiyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan'ın daha önce üzerinde anlaşmaya varılan maddeleri imzalamak, müzakerelerin devamlılığını sağlamak ve müzakerelerin bir süreye bağlı olması şartıyla geçici bir anlaşmayı kabul ettiğini belirten Abbas, "Hedasi Barajı ile ilgili yasal adımlarımızı hazırladık ve Etiyopya'ya dava açmak için uygun zamanı bekliyoruz." dedi.

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden, anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Avrupa Birliği Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Avrupa Birliği Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Avrupa Birliği, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.
Avrupa Birliği, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Tuğrul Tülek
Spor Diego Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sudan Sulama Bakanı Abbas, Etiyopya ile baraj krizinde "askeri çözüme ihtimal vermediklerini" bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 23:27:06. #1.13#

title