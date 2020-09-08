Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli yağış
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Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli yağış

Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli yağış etkili oldu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli yağış
08.09.2020 01:01 | Son Güncelleme: 08.09.2020 01:04

Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli yağış etkili oldu.

Başkentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak sonrası ana caddeler su altında kaldı.

Elektriklerin de kesilmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Yetkililer selde sürüklenmelere karşı sürücüleri uyardı.

Bir köy tamamen su altında kaldı

Sivil Savunma Kurumu, Hartum'un kuzeyindeki 350 haneli Temaniyat köyünün tamamen sular altında kaldığını ve halkın evlerini kaybettiğini açıkladı.

Hartum'un Nil Nehri kıyısındaki mahallelerinde birkaç aydır süren aşırı yağışların yol açtığı taşkınlar sonucu 5 binden fazla ev tamamen yıkıldı.

İçişleri Bakanlığı, 18 eyaletin 16'sında etkili olan aşırı yağışlar sonucu 70 binden fazla evin zarar gördüğünü bildirdi.

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Nil Nehri'nin su seviyesinin son asırda benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini ve 18 metreye yaklaştığını duyurmuştu.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, cumartesi günü, sel felaketleri nedeniyle 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

Sudan'da sel felaketleri ve taşkınlarda şu ana kadar 102 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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