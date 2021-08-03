Sudan-Etiyopya sınırındaki nehirde 50 ceset bulundu
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Sudan-Etiyopya sınırındaki nehirde 50 ceset bulundu

Sudan-Etiyopya sınırındaki nehirde 50 ceset bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan-Etiyopya sınırını oluşturan doğudaki Kesele eyaletindeki Siteyt Nehri'nde 50 kişinin cesedine ulaşıldı.

Sudan-Etiyopya sınırını oluşturan doğudaki Kesele eyaletindeki Siteyt Nehri'nde 50 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ulusal basında çıkan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayandırılan habere göre, su üzerinde bulunan cesetlerin bazılarında kurşun yaraları tespit edildi, bazılarının ise ellerinin bağlı olduğu görüldü.

Etiyopya'dan doğan ve Tekazi olarak bilinen nehir, Siteyt adını aldığı Sudan'da Atbera Nehri ile birleşiyor ve iki ülke sınırını oluşturuyor.

Sudan Mülteciler Komiserliğinin geçen ay yayımladığı rapora göre, ülkelerindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a kaçan Etiyopyalıların sayısı 78 bine çıktı.

Sudanlı yetkililer son olarak dün Etiyopya'da Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin kontrolündeki bölgeden 100'e yakın sığınmacının ülkeye giriş yaptığını bildirmişti.

Sudan 1 milyondan fazla sığınmacıyı ağırlıyor

TPLF güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım'da ele geçirmişti.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en yoğun şekilde sırtlanan ülkelerden Sudan'da, çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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