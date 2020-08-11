Sudan'dan getirilen Cancavid milisleri Hafter'e destek için Sirte'ye ilerliyor
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Sudan'dan getirilen Cancavid milisleri Hafter'e destek için Sirte'ye ilerliyor

Libya'da, Sudan'dan getirilen Cancavid milislerine ait silahlı 70 aracın Sirte kenti güzergahında ilerlediği belirtildi.

Sudan'dan getirilen Cancavid milisleri Hafter'e destek için Sirte'ye ilerliyor
11.08.2020 03:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 03:46

Libya'da, Sudan'dan getirilen Cancavid milislerine ait silahlı 70 aracın Sirte kenti güzergahında ilerlediği belirtildi.

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, askeri araçlarla Sirte'ye ilerleyen Cancavid milislerinin Briga bölgesinde görüntülendiği bildirildi.

Açıklamada, Sudan'dan getirilen paralı askerler Cancavid milislerinin silahlı 70 araçla darbeci asker Halife Hafter'e destek amacıyla Sirte'ye ilerlediği kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önde gelen mali, siyasi ve askeri destekçisi durumundaki Birleşik Arap Emirlikleri, Hafter saflarında savaşmaları için bu ülkeye Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce paralı savaşçının yanı sıra Suriyeli savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milisleri sevk etmişti.

Kaynak: AA

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