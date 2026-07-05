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Balıkesir'de kamyonet dereye uçtu; 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de kamyonet dereye uçtu; 2 ölü, 1 yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet dereye uçtu. Kazada 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralı kurtuldu.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde dereye uçan kamyonetteki 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Dalyan Mahallesi; Son Durak mevkiinde meydana geldi. Başak K. (26), kullandığı 06 DL 2155 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet savrulup, dereye uçtu. Kazayı yaralı olarak atlatan ve kendi imkanı ile araçtan çıkan Başak K., araçta iki kişinin daha bulunduğunu belirtip, çevredekilerden yardım istedi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet vinçle çıkarıldığı sırada bir kadın araçtan dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadının Gizem K. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Aracın tamamen sudan çıkarılmasının ardından yapılan aramada, kamyonette sıkıştığı belirlenen Serkan B.'nin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Başak K. ise ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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