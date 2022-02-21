Sudan'daki Hatmiyye tarikatı lideri Ebu Cellabiye'nin türbesi farklı mimarisiyle dikkat çekiyor

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Türbeden drone görüntüleri

Türbenin mimarisinden detaylar KESELE - Sudan'da önde gelen sufi tarikatlarından Hatmiyye'nin lideri Muhammed Hasan Ebu Cellabiye'nin ülke doğusundaki Kesele kentinde bulunan türbesi, kare planlı, üzeri açık kubbeli, taş ve tuğlalardan yapılan farklı mimarisi ile dikkati çekiyor.