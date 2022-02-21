Sudan'daki Hatmiyye tarikatı lideri Ebu Cellabiye'nin türbesi farklı mimarisiyle dikkat çekiyor - Haberler
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Sudan'daki Hatmiyye tarikatı lideri Ebu Cellabiye'nin türbesi farklı mimarisiyle dikkat çekiyor

AA, Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Görüntü Dökümü: Türbeden drone görüntüleri Türbenin mimarisinden detaylar KESELE - Sudan'da önde gelen sufi tarikatlarından Hatmiyye'nin lideri Muhammed Hasan Ebu Cellabiye'nin ülke doğusundaki Kesele kentinde bulunan türbesi, kare planlı, üzeri açık kubbeli, taş ve tuğlalardan yapılan...

Görüntü Dökümü:

Türbeden drone görüntüleri

Türbenin mimarisinden detaylar KESELE - Sudan'da önde gelen sufi tarikatlarından Hatmiyye'nin lideri Muhammed Hasan Ebu Cellabiye'nin ülke doğusundaki Kesele kentinde bulunan türbesi, kare planlı, üzeri açık kubbeli, taş ve tuğlalardan yapılan farklı mimarisi ile dikkati çekiyor.

Sudan'daki Hatmiyye tarikatı lideri Ebu Cellabiye'nin türbesi farklı mimarisiyle dikkat çekiyor

Sudan'daki Hatmiyye tarikatı lideri Ebu Cellabiye'nin türbesi farklı mimarisiyle dikkat çekiyor

Sudan'daki Hatmiyye tarikatı lideri Ebu Cellabiye'nin türbesi farklı mimarisiyle dikkat çekiyor

Togo Cumhuriyeti, Drone, Sudan, Güncel, Haberler

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