Sudan'da ordunun başındaki isimler darbe girişimi için siyasileri suçladı

ORDU (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, dün sabah yaşanan darbe girişiminden siyasileri sorumlu tuttu.

Başkent Hartum'un Merhiyyat bölgesinde düzenlenen Özel Kuvvetler mezuniyet töreninde konuşan Burhan, "Aralık 2018 devriminin sloganı olan 'özgürlük, adalet ve barış' kaybolup iktidar sandalyeleri altına girdi." ifadesini kullandı.

Ordu ve silahlı resmi kurumların kötüleme kampanyalarına tabi tutulduğunu söyleyen Burhan, "Bizi suiistimal eden yabancı taraflara paralı olarak çalışan kalemler var." diye konuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı, Sudan'ın doğusundaki gerginliğinin iktidar ve kaynakların paylaşılması ile ilgili siyasi bir kriz olduğunu belirterek, "Bizim o durumu desteklediğimizi söyleyenler yalan söylüyor." dedi.

Görevlerinin geçiş döneminde bir siyasi partinin iktidarı tekeline almasını engellemek olduğunu dile getiren Burhan, geçiş dönemini seçimlerle sona erdirmeye daha hevesli olduklarını söyledi.

Siyasi güçler iktidar peşinde

İktidar sandalyelerine oturmak isteyen siyasi güçlerin olduğunu söyleyen Egemenlik Konseyi Başkanı, "Seçimler veya vatandaşların endişeleri ve dertleri ile dertlenen siyasi güçler görmedik." ifadesini kullandı.

Dün girişilen darbenin silahlı kuvvetler tarafından durdurulduğunun altını çizen Burhan, demokratik dönüşüme inandıklarını ve seçimlerle gelen ve ordu tarafından korunan sivil ve demokratik bir devlet istediklerini dile getirdi.

Burhan, "Geçiş döneminde Sudan'da hiçbir parti resmi silahlı kuvvetleri siyasi sahneden kaldıramayacak, çünkü seçilmiş hükümet yok." ifadesini kullandı.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu ise Başbakan Abdullah Hamduk tarafından sunulan uzlaşma girişimini desteklediklerini açıkladı.

Siyasetçilerin dışlama yöntemi uyguladıklarını ve her tarafın diğerinin ayağını kaydırmak için çalıştığını iddia eden Dagalu, "Ulusal bir program üzerinde anlaşmalıyız. Vatana ihanet etmemeliyiz. Sudan'daki krizin çözümü ancak birlik ve vatansever bir ruhla çalışarak elde edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dagalu, "Askeri darbelerin müsebbipleri, vatandaşlara yönelik hizmetleri ihmal eden, koltuk ve iktidarla meşgul olan politikacılardır." şeklinde konuştu.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, dün sabahki darbe girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti.