Sudan'da havadaki uçağın pilotuna kedi saldırdı
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Sudan'da havadaki uçağın pilotuna kedi saldırdı

08.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:38
Sudan'da havadaki uçağın pilotuna kedi saldırdı

Sudan'ın Hartum kentinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere kalkan uçakta kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın pilotuna kedi saldırdı.

Sudan'ın Hartum kentinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere kalkan uçakta  kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın pilotuna kedi saldırdı. 30 dakika havada kalan uçağın daha sonra acil iniş yaptığı ifade edildi. 

Sudan'ın Hartum kentinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sudan'ın Hartum kentinden kalkan ve Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağında pilota bir kedinin saldırdığı ifade edildi. Kedinin nereden geldiği bilinmezken, bir kedinin aniden kokpitteki birinci pilota aniden saldırdığını ifade eden yerel medya, havada 30 dakika kalan uçağın daha sonra Hartum'a kentine dönerek, acil iniş yaptığı aktarıldı. Uçağın kabin ekibi, kedinin uçağa nasıl bindiğini araştırdıklarını kaydederek, kedinin uçağın uçuş öncesi yapılan temizlik sırasında binmiş olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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