Sudan'da halk "tam sivil yönetim" için sokaklara indi

ORDU (AA) - Sudan'da askerin yönetimi sivillere devretmesi için ülke genelinde geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

Başkent Hartum ve çok sayıda kentte başlayan ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve gösterilerde, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ordu komutanı sıfatıyla 25 Ekim'deki askeri müdahalesi, sonrasında aldığı kararlar ve Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için göreve iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk arasında 21 Kasım'da imzalanan siyasi anlaşma karşıtı sloganlar atıldı, askerin, yönetimi bir an önce ve tamamen sivillere devretmesi talep edildi.

Hartum'un güneyindeki Şecera ve Dim bölgelerinde toplanıp Cumhurbaşkanlığı Sarayına doğru yürüyüşe geçen göstericiler, "Devrim, halkın devrimi" ve "İktidar halkındır" yazılı pankartlar taşıdı.

Başkentin kuzeyindeki Bahri kentinde bulunan yüzlerce eylemci, bölgeyi başkente bağlayan ve akşam saatlerinde konteynerler ve bariyerlerle kapatılan Mek Nimir köprüsünü geçerek gösterilere destek verdi.

Sudan polisi, askerin liderliğindeki ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek en üst iktidar organı geçici Egemenlik Konseyinin yönetim merkezinin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güney kapısına yürümek isteyen eylemcileri gaz ve ses bombasıyla müdahale ederek dağıttı.

Polisin müdahalesi sonucu onlarca gösterici yaralandı.

Kuzeydeki Atbera ve orta kesimdeki Medeni kentlerinde de benzer gösteriler düzenlendi.

Protestocular, "Ya sivil yönetim, ya sonsuza dek devrim" ve "Kararımızdan dönmemiz imkansız" şeklinde sloganlar attı.

Başkent ve farklı kentlerde göstericilerin "tam sivil yönetime geçiş" ve "askerin yönetimden çekilmesi" talebiyle başlattığı protestolar sürüyor.

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 19 Aralık 2018'deki halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı ülkede sivil yönetim destekçilerinin gösterileri sürüyor.

Sudan'da geçici iktidarın askeri ortakları, temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.

Sudan'da sabah saatlerinde internet ve telefon hatları kesilmişti.

Muhalefete yakın grupların bünyesindeki Sudan Doktorlar Komitesine göre, gösterilerde şu ana kadar 48 kişi hayatını kaybetti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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