Sudan'da askeri yönetim protesto edildi

Sudan'da aktivistlerden oluşan "Direniş Komitelerinin" çağrısı üzerine başkent Hartum'da toplanan yüzlerce Sudanlı, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi, askeri müdahalenin sona ermesi ve yönetimin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler bazı yolları trafiğe kapattı.