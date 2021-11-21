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Sudan'da askeri yönetim protesto edildi

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Sudan'da aktivistlerden oluşan "Direniş Komitelerinin" çağrısı üzerine başkent Hartum'da toplanan yüzlerce Sudanlı, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi, askeri müdahalenin sona ermesi ve yönetimin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Sudan'da aktivistlerden oluşan "Direniş Komitelerinin" çağrısı üzerine başkent Hartum'da toplanan yüzlerce Sudanlı, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi, askeri müdahalenin sona ermesi ve yönetimin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler bazı yolları trafiğe kapattı.

Sudan'da askeri yönetim protesto edildi

Sudan'da askeri yönetim protesto edildi

Sudan'da askeri yönetim protesto edildi

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AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri

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