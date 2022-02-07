Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor
AA, Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜSlogan atan göstericilerden detaylar Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi Göstericilerin yol üstünde kiremit taşları koyması Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi ve yönetimi bir an...
GÖRÜNTÜ DÖKÜ
Slogan atan göstericilerden detaylar
Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi
Göstericilerin yol üstünde kiremit taşları koyması Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi ve yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenlendi. Güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen protestoculara tazyikli su, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.