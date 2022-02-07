Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Haberler
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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

AA, Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜSlogan atan göstericilerden detaylar Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi Göstericilerin yol üstünde kiremit taşları koyması Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi ve yönetimi bir an...

GÖRÜNTÜ DÖKÜ

Slogan atan göstericilerden detaylar

Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi

Göstericilerin yol üstünde kiremit taşları koyması Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi ve yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenlendi. Güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen protestoculara tazyikli su, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

Hartum, Slogan, Asker, Sudan, Güncel, Haber

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