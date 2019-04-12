Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Göreve Başladı

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün gerçekleştirilen askeri darbenin ardından Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı.

Sudan'da dün gerçekleştirilen darbenin ardından Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in gözaltına alındığı ifade edilmiş ve ülkeyi 2 yıl boyunca Askeri Geçiş Konseyi'nin yöneteceği açıklanmıştı. Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın devlet televizyonundan yaptığı açıklamadan saatler sonra Sudan Yargıtay Başkanı Abdulmecid İdris huzurunda Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etti. Canlı olarak yayınlanan törende Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf ise Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı.

Bildiriyi canlı yayında okumuştu

Sudan'da ordunun yönetime el koyması sonrası devlet televizyonuna çıkan Savunma Bakanı Awad İbni Auf, darbe bildirisini okumuştu. Bakan İbni Auf, "Hükümetle anlaşma yollarını çok denedik, yapamadık. Daha sonra halkın da isteği ve çoğunluğu ile müdahale ettik. Devlet Başkanı Ömer El Beşir'i ve bütün hükümet yetkililerini hapse attık" demişti.

Yapılan protestoları haklı bulduğunu söyleyen Bakan İbni Auf, "Sudan'ın çok eksikleri var, hükümet bize verdiği sözleri tutmadı" ifadesini kullanmıştı.

Savunma Bakanı, 1 ay boyunca 22.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkama yasağı ilan ederek, "3 ay süreyle olağanüstü hal ilan ediyoruz. Anayasa askıya alındı, kanunları yeniden yapılandıracağız" ifadesini kullandı. Seçimlerin iptal edilebileceğine değinen Bakan İbni Ouf, "Geçiş döneminin 2 yıl sürmesini öngörüyoruz. Ülkeyi 2 yıl boyunca askeri konsey yönetecek. Sonra da yeni seçimler düzenlenerek yeni devlet başkanı seçilecek" açıklamasını yapmıştı. - HARTUM

Kaynak: İHA