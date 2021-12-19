Sudan'da "Aralık Devrimi"nin 3. yılında askeri müdahale karşıtlarından gösteri

Sudan'da Ömer el-Beşir yönetiminin devrildiği kitlesel protestoların üçüncü yıl dönümünde, sivil yönetim talebiyle geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

Başkent Hartum, Atbera, Damir, Dungula, Medeni, Niyala, Kosti, Ubeyd, Port Sudan, Sinnar gibi birçok kentte düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve gösterilerde, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ordu komutanı sıfatıyla 25 Ekim'deki askeri müdahalesi, sonrasında aldığı kararlar ve Burhan ile feshedilen hükümetin göreve iade edilen başbakanı Abdullah Hamduk arasında 21 Kasım'da imzalanan siyasi anlaşma karşıtı sloganlar atıldı, askerin, yönetimi bir an önce sivillere devretmesi talep edildi.

Protestocular, "Darbecilerle müzakere, pazarlık ve ortaklık yok", "Askeri yönetime hayır", "Halk askerden daha güçlü", "Kararımızdan dönmemiz imkansız" ve "Demokratik sivil hükümet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestolara yoğun gaz ve ses bombasıyla müdahale

Gece saatlerinde birçok köprü ve yol trafiğe kapatılmasına rağmen Hartum'un farklı bölgelerinden ve banliyölerden gelen binlerce gösterici, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın girişinde bir araya geldi.

Sudan polisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güney kapısı önündeki protestocuları dağıtmak için yoğun gaz bombası ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Göstericiler de polise taş ve gaz kapsülleri atarak karşılık verdi. Polisin yoğun müdahalesi sonrasında göstericiler ara sokaklara dağıldı.

Aralık Devrimi'yle 30 yıllık Beşir rejimi sona ermişti

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, Başbakan Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da, Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Darbe olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Sudan Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Beşir'in, 19 Aralık 2018'de başlayan halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından Ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı, siyasi ve ekonomik krizin sürdüğü ülkede, henüz hükümet kurulamadı.

Sudan'da geçici iktidarın askeri ortakları, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelen hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.

Güvenlik güçleri dün, başkent Hartum'u Nil Nehri üzerinden diğer bölgelere bağlayan köprüleri, Havalimanı Caddesi'ni ve kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığının yer aldığı ana karargah yakınındaki yolları beton bariyerler ve dikenli tellerle kapatmıştı.

Sivil yönetim yanlısı gruplara bağlı Sudan Doktorlar Komitesine göre, 25 Ekim'den bu yana süren gösterilerde 45 kişi hayatını kaybetti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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