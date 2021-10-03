Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, geçen yıl bazı silahlı hareketlerle imzalanan Cuba Barış Anlaşması'nın hükümlerini yerine getirme konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Burhan, anlaşmanın yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Cuba Barış Anlaşması'nın hükümlerini uygulamaya kararlı olduklarını ifade etti.

Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri Abdülaziz El-Hılu ve Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) lideri Abdulvahid Muhammed Nur'u da kapsamlı barış sürecine davet eden Burhan, istikrar, barış ve kalkınma için dost ülkelerden destek istedi.

Cuba Barış Anlaşması

Sudan hükümeti ile bazı silahlı grupları bünyesinde barındıran Devrimci Cephesi arasında 14 Ekim 2019'da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da başlayan barış görüşmeleri neticesinde 3 Ekim 2020'de varılan anlaşma, güvenlik, toprak mülkiyeti, yerinden olanların geri dönüşü, geçiş dönemi adaleti, tazminatlar, göçebeler ve çobanların desteklenmesi, servet ve iktidar paylaşımıyla mülteciler ve sığınmacılar gibi çatışmaların temel nedenlerinde mutabakatı vadediyor.

Aynı zamanda Sudan için 8 bölgeli federal sistem öneren anlaşma, Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerine de özerklik hakkı tanıyor.

Sudan'da, Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı 53 aylık geçiş dönemi devam ediyor.