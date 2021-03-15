Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği yeni hedeflerini belirledi

Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanlığı'na yeniden seçilen Hasan Ali Uzun, yeni dönemde yurtdışında tanıtımına ağırlık vereceklerini, ayrıca Eskişehir'de derneğe yakışır bir Kültür Merkezine binasına yönelik çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.

Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanlığı'na yeniden seçilen Hasan Ali Uzun, yeni dönemde yurtdışında tanıtımına ağırlık vereceklerini, ayrıca Eskişehir'de derneğe yakışır bir Kültür Merkezine binasına yönelik çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.

Derneğin olağan genel kurulu Hacı Bektaş Veli Vakfı binasındaki düğün salonunda gerçekleştirildi. Derneğin kurulduğu 1989 yılından bu yana ilk defa iki listenin yarıştığı ve üyelerin yoğun katılımı ile ilgi gösterdiği genel kurulda tam bir demokrasi şöleni yaşandı. Yapılan seçim sonucu mevcut Başkan Hasan Ali Uzun ve mevcut yönetim kurulu, genel kurul üyelerinin yoğun desteği ile güven tazeleyerek yoluna devam etti.

Başkan Uzun genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımızı onaylayıp, bize tekrardan destek veren gönül dostlarımızın güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Mevcut yönetimimle yaptığımız hizmet ve etkinliklerde olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de kalite çıtamızı daha da yükselterek yolumuza devam edeceğiz. Gelecek dönemde dergahımızın yurtdışında tanıtımına ağırlık verecek, ayrıca Eskişehir'de derneğimize yakışır bir Kültür Merkezine binasına yönelik çalışmalarda bulunacağız" diye belirtti.

Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu, Hasan Ali Uzun, İnci Erol, Cüneyt Koyun, Turgut Doğandor, Levent Erol, Abdullah Çelik ve Taner Çoban'dan oluştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı