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Silahlı suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silahlı suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi İstanbul merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi Lideri cezaevinde tutuklu bulunan silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan...

Silahlı suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Lideri cezaevinde tutuklu bulunan silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çıkar amaçlı silahlı suç örgütleriyle mücadeleye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirilmiş, liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan ' Arap Emrah' lakaplı Emrah S.'nin yapıp yönettiği çeteye İstanbul, Amasya, İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 23 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda gözaltına alınan zanlıların polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderildi.

Soruşturmanın geçmişi:

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eylemlerde bulundukları ileri sürülen ve elebaşılığını cezaevinde tutuklu bulunan 'Arap Emrah' lakaplı Emrah S.'nin yaptığı belirtilmişti. Polisiye soruşturmaya ilişkin suç örgütünün yargılandığı davada sanıklara ceza verilirken, 20 sanıklı davada kararını veren mahkeme örgüt ele başı Emrah S.'yi müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Silahlı suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

Silahlı suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

Silahlı suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

Silahlı suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi
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