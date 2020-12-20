Suç makinesi yakalandı
20.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:52
Gaziantep'te 28 suç kaydı bulunan 1 kişi bir evden hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı.
Gaziantep'te 28 suç kaydı bulunan 1 kişi bir evden hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesinde bulunan bir evden hırsızlık yapan 28 suç kaydı bulunan F.K. isimli şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı