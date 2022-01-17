Suç makinesi pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suç makinesi pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti

Suç makinesi pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta daha önce alkol alarak sokak köpeğini tüfekle öldüren ve komşularının ev ve arabalarını kundaklamak suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan pratisyen hekim, muayene ettiği kadın hastasına tecavüz etmekten tutuklandı. İğrenç olay sabah uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gören kadının savcılığa yaptığı şikayetin ardından ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen doktor Barış Yağcı, son vukuatıyla 'pes' dedirtti. Daha önce kavga ettiği komşularının ev ve arabalarını kundaklamak ve alkollü halde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurmaktan hakkında işlem yapılan Yağcı, geçtiğimiz günlerde ise bir hastasına kendi odasında tecavüz etmekten çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Görev yaptığı hastanede ve çevresinde dengesiz hareketleriyle bilinen Dr. Barış Yağcı ilk vukuatını 15 Kasım 2020'de gerçekleştirdi. Dr. Yağcı, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti.

Suç makinesi pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti

Olayı görenler zavallı köpeği kanlar içinde can vermiş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, av tüfeğiyle yanına çağırdığı köpeği öldüren kişinin Dr. Yağcı olduğunu belirleyerek kendisini gözaltına aldı. Doktor Yağcı polisteki ifadesinde, sokak köpeğini daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü ve olay günü alkollü olduğunu söyledi. Uşak Emniyeti Asayiş Şube bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince 'Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 lira para cezası kesilen Yağcı, ileriki günlerde ise komşularının araçlarını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Dr. Yağcı'nın mide bulandıran son vukuatı ise hapse gönderilmesiyle noktalandı.

Yeni Asır'ın haberine göre Uşak'ta bir eğlence merkezinde çalışan Yağmur G. rahatsızlananınca Uşak Eğitim Hastanesi'ne başvurdu. Covid 19 şüphesiyle Pandemi Acil Servisi'ne yönlendirilen kadını muayene eden Doktor Barış Yağcı, odasına aldığı hastasına serum taktırdı ve hap verdi. İlacın ve alkolün etkisiyle baygın düşen kadın, sabah uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gördü.

Suç makinesi pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti

Tecavüze uğradığını fark eden kadın, kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan odadan ayrıldı. 21 yaşındaki kadın soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulundu. Hastaneyi karıştıran tecavüz olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı. Gözaltına alınan Yağcı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'Kalemi vermezsen oksijeni keserim' diyerek bir hastayı canından eden personelin ifadesi ortaya çıktı: İş inada bindi

"Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyerek bir hastayı canından eden personelin ifadesi ortaya çıktı: İş inada bindi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Cinsel İstismar, Tecavüz, Hastane, Uşak, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
Yorumlar (4)
Abdurrahman Aktaş Tokat:Yalancı dizisi vardı adam diziden etkilenmiş demekki. Bu diziler hatta bütün medya insanlar için kötü örnek olmaktan başka pek bı ise yaramıyor. Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
OKUR:bu kanı bozuk sözde doktor yüzünden tüm tıp camiasını zan altında bırakmak çok saçma tıpkı diğer camiaları zan altında bırakmak gibi Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
Sedat Kolsuz:Hastahane ler denetleniyor.Hak verdikçe azıyorlar .Hastahane çok denetleyen yok.Bir asgari üçretli gibi 8 saat hastane personeli çalışmıyor.Hastahaneler denetlendi.HEMŞİRE DOKTORLARIN maaşları çok iyi ama vatandaşa bakmıyorlar bir randevu 5 aya verilirmi bir işçi bir işi beş ayda bitirirse o iş yeri top atar iş veren işçiyi işten atar . Cevap Yaz 20 32 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title