Suç duyurusunun ardından makam aracına haciz geldi

Atakum Belediye Başkanvekili Hasan İpek, Atakum Belediyesinin üç farklı suç duyurusunda bulunmasının ardından belediyenin makam aracına haciz geldiğini ifade ederek, "Biz bu durumun kötü niyetli olduğunu düşünüyoruz. Adeta Atakum'un malına el koymaya çalışıyorlar" dedi.

Atakum Belediye Başkanvekili Hasan İpek, Atakum Belediyesi'nin sabah saatlerinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gerçekleştirdiği üç suç duyurusunun ardından, Atakum Belediyesine ait makam aracına haciz gönderildiğini açıkladı. Durumun kötü niyetli olduğuna vurgu yapan İpek, Atakumlu vatandaşların malına el konulmaya çalışıldığını kaydetti.

"Atakum'un hakkını arayacağız"

Başkanvekili İpek, "Bugün gündüz saatlerinde belediye avukatlarımızca hazırlanan suç duyuruları Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Suç duyurularımızın arasında özellikle günlerdir yerel ve yaygın basında tartışılan 37,5 ton dana lop et de yer aldı. Bilindiği üzere Atakum İmar İnşaat Limited Şirketi yönetiminin usulsüz iş ve işlemler ile yürütülerek kamu zararına yol açmışlar, haksız ve hukuka aykırı olarak menfaat temin ederek kamu mallarını çıkarları doğrultusunda mal edinmişler ve tasarrufta bulunmuşlardır. Şirketi ticari kuralların dışında menfaatleri doğrultusunda yöneterek zarara uğratmışlardır. Alınmayan, teslim edilmeyen mallarla ilgili fatura düzenletmişler ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamışlardır. Örneğin 08.02.2019-29.03.2019 arasında 6 adet fatura ile toplam 37 bin 500 kilogram dana lop et alışı yaptıkları yönünde fatura düzenlenmiş ancak Atakum İmar İnşaat Ticaret Limited Şirketinin bu süre içerisinde bu miktarda bir et teslimi ve satışı olmamıştır. Kaldı ki bu miktarda bir etin 2 ay gibi kısa bir sürede tüketilmesi işletmelerin ticaret hacimleri dikkate alındığında imkansızdır. Zira aynı tarihlerde başka firmalardan da ayrıca et alımı yapılmaktadır. Firmanın et alımları dikkatle incelendiğinde 09.10.2018 tarihinden itibaren olağanüstü bir miktarda ticari hayatın gereklerine uymayan bir biçimde yüklü alımlar yapıldığı 09.10.2018-29.03.2019 arasında 52.500 kilogram dana lop et alındığı gösterilmiştir. Ayrıca Atakum İmar İnşaat Ticaret Limited Şirketinin 2 adet firmadan alışlar bakımından sahte belge kullanma yönünden vergi incelemesine tabi tutulduğu anlaşılmıştır. Yapılan alımların miktarları ve fiyatları dikkate alındığında kamu zararına yol açtığı görülmektedir. Belediye avukatlarımızın suç duyurularını gerçekleştirmesinin ardından akşam saatlerinde, belediyemiz otoparkında bulunan Atakum Belediye Başkanımızın makam aracına haciz için işlemler başlatılmış, ancak icra müdürünün mesai saatlerinin dolması nedeniyle işlem ertelenmiştir. Henüz bugün suç duyurusunda bulunduğumuz dosyada belediye kasasında yasal defter kayıtlarına göre var olan ancak kasada bulunmayan 7.201.812,72 TL'nin ve diğer tüm borçların kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen suç duyurusuna konu olan et şirketi tarafından yaptırılmak istenen bu haciz işlemini kötü niyetli buluyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla, en başından bu yana Atakum Belediyesinin mali tablosunu yurttaşlarımızla paylaştığımız gibi suç duyurularımızı ve yaşanan son durumu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Atakumluların malına el konulmaya çalışılıyor fakat buna müsaade etmeyeceğiz ve hukukun gösterdiği bütün yollardan Atakumluların ve Atakum Belediyesi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA