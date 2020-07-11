Suç çetesi 'Hells Angels'ın lideri Arabacı ile 3 şüpheli adliyede
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Suç çetesi 'Hells Angels'ın lideri Arabacı ile 3 şüpheli adliyede

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranırken, İzmir Çeşme'de yakalanan 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) adlı suç çetesinin lideri olduğu öne sürülen Necati Arabacı ve cinayete karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye...

Suç çetesi 'Hells Angels'ın lideri Arabacı ile 3 şüpheli adliyede
11.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:41

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranırken, İzmir Çeşme'de yakalanan 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) adlı suç çetesinin lideri olduğu öne sürülen Necati Arabacı ve cinayete karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Muğla Bodrum'da, 14 Ağustos 2019'da, Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili suç çetesi 'Hells Angels' üyesi 5 kişi yakalandı. Gözaltındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin derinleştirdiği soruşturmada, azmettiricinin suç çetesinin lideri olduğu öne sürülen ve INTERPOL tarafından da aranan Necati Arabacı olduğu tespit edildi. Arabacı, dün, İzmir Çeşme'de Muğla polisince Bodrum'a götürülmek üzere yakalandı. Cinayete karıştıkları belirlenen H.N.U. ve O.P. de Menteşe ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Muğla merkezden çevik kuvvet ekipleri de gelirken, adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı.


Kaynak: DHA

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