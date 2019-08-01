SUBU, uluslararası üniversite işbirliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar başlattı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) uluslararası üniversite işbirliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar başlattı.

Rektör Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilk adım olarak Sofya, Niş, Kosova Priştine ve Uluslararası Balkan Üniversitesi'ne çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Yeni üniversitenin uygulamalı eğitim misyonu ve AR-GE çalışmalarını aktaran Mehmet Sarıbıyık, öğrenci ve akademik personel değişim programlarının etkin kullanılması, ortak projeler gerçekleştirilmesi ve yakın akademik işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde kararlar alındığını belirtti. Son olarak Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde görüşmeler gerçekleştiren Rektör Mehmet Sarıbıyık, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektör Vekili Doç. Dr. Şener Bilalli ve Genel Sekreter Vİsar Ramadan bir araya geldi. Görüşmelerin verimli geçtiğini ve özellikle sektörle işbirliğinin lisansüstü eğitim aşamasına da belirten Rektör Sarıbıyık, yeni üniversitenin uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik başlatılan adımların diğer ülkelerle de sürdürüleceğini kaydetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA