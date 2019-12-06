SUBÜ'de Osmanlı Mutfağı konuşuldu
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SUBÜ'de Osmanlı Mutfağı konuşuldu

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün düzenlediği Gastronomi Sohbetleri etkinliklerinin 4'üncüsü Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

06.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:41
SUBÜ'de Osmanlı Mutfağı konuşuldu

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün düzenlediği Gastronomi Sohbetleri etkinliklerinin 4'üncüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'in katılımıyla gerçekleştirildi.


Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin, Osmanlı saray mutfağının fiziki yapısı, saray mutfağında kullanılan hammaddeler, sarayda yaşayanlara ve misafirlere hazırlanan yemekler ile saray mutfaklarında kullanılan ekipmanlar hakkındaki bilgilerini fakülte öğrencileri ile paylaştı.


Konuşma sonunda fakülte öğrencileri ve akademisyenleri Prof. Dr. Arif Bilgin'e sorularını yöneltirken, etkinlik Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık'ın Prof. Dr. Arif Bilgin'e plaket takdimi ile son buldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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