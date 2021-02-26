Subnautica: Below Zero çıkış tarihi belli oldu: Merakla beklenen tam sürüm geliyor!
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Subnautica: Below Zero çıkış tarihi belli oldu: Merakla beklenen tam sürüm geliyor!

26.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:48
Subnautica: Below Zero çıkış tarihi belli oldu: Merakla beklenen tam sürüm geliyor!

İki yılı aşkın süredir beta sürümde devam eden Subnautica: Below Zero 14 Mayıs'ta Steam ve Epic Games platformlarında tam sürümü yayınlanacak. Subnautica: Below Zero sistem gereksinimleri de açıklanan bilgiler arasında.

Subnautica derin denizlerde hayatta kalmaya çalışılan tek oyunculu bir video oyunudur. Erken erişimini 30 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştiren Subnautica: Below Zero o günden bu yana beta sürümüyle sektördeki devamlılığını sürdürüyordu.

Unknown Worlds Başkanı Ted Gill yaptığı açıklamada, "Subnautica: Below Zero, Erken Erişim'deki topluluk geri bildirimlerine göre büyüdü ve gelişti ve sonunda Subnautica'nın tam kapsamlı devam filmini başlatmaktan heyecan duyuyoruz. Oyuncu geri bildirimlerini uygulayıp yeni özellikler ve içerikler ekledikten iki yıl sonra, oyuncuları PC ve konsolda yepyeni bir deneyim bulmaları için Planet 4546B'nin derinliklerine davet ediyoruz."

Beta sürümü oyuncular tarafından çok beğenilen Subnautica: Below Zero, Steam'de listelendikten sonra aldığı yüksek puanlamayla dikkat çekiyor.

SUBNAUTİCA: BELOW ZERO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit.
  • İşlemci: Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz/ AMD Ryzen 3 3200U.
  • Ekran Kartı: Intel HD 530/ Mobility Radeon HD 4650.
  • Bellek: 8 GB RAM.
  • Boş Depolama Alanı: 15 GB
  • Direct X Versiyonu: Directx 1
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