Subnautica: Below Zero çıkış tarihi belli oldu: Merakla beklenen tam sürüm geliyor!

İki yılı aşkın süredir beta sürümde devam eden Subnautica: Below Zero 14 Mayıs'ta Steam ve Epic Games platformlarında tam sürümü yayınlanacak. Subnautica: Below Zero sistem gereksinimleri de açıklanan bilgiler arasında.