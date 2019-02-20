Suat Nezir'in Adaylığı Konusunda Birtakım Tereddütler Oluştu"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Parti Meclisi tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir'in yerine Erhan Kılıç'ın isminin ilçe seçim kuruluna bildirilmesine ilişkin, "Partinin yetkili kurullarında Suat Nezir'in adaylığı konusunda birtakım tereddütler oluşmuştur." dedi.

Yücel, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 28 ilçede kendi adayları ve listeleriyle, 2 ilçede ise ittifak kararı aldıkları İYİ Parti listelerinden belediye meclis üyelerinin aday olarak gösterdiklerini söyledi.

İzmir'de rekor oy oranıyla seçimlerden çıkacaklarına inandıklarını ileri süren Yücel, listelerde yer alamayan aday adaylarının da kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin bazı yöneticilerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal aday olduğu yönünde açıklamalarının bulunduğunu aktaran Yücel, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 2015'ten beri İzmir milletvekilidir. Genel seçimlerde önemli isimlerin parti kadrolarında yer alması için farklı illerden aday gösterilmeleri normaldir." diye konuştu.

Buca adayının değiştirilmesi

Deniz Yücel, Parti Meclisi tarafından İzmir Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir'in parti tarafından uygun görülmemesi nedeniyle yerine Erhan Kılıç'ın belirlendiğini anımsattı.

Suat Nezir'in partileri için değerli bir isim olduğunu vurgulayan Yücel, şunları söyledi:

"Gelinen son süreçte partinin yetkili kurullarında Suat Nezir'in adaylığı konusunda birtakım tereddütler oluşmuştur. Bu tereddütlerden dolayı başka bir arkadaşımıza görev verilmiştir. Sayın Genel Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımızın kararıyla Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesi uygun görülmüştür. Bu tereddütler parti içi bir konudur. Aday belirleme noktasında emek, liyakat, müttefik parti içindeki geçmişi konusunda bir profil çizdik. Bu süreci belirleyen yapılar da listeleri oluşturmuştur. Suat Bey partimizin öz evladıdır. Partililiği konusunda hiçbir kuşkumuz yoktur. Adayımız ve CHP için çalışacağına inanıyorum. Bu arkadaşımızı aday olarak görmek isteyen kitleler vardır. Bu konuda bir rahatsızlık olması çok doğal."

Listelere CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın yanı sıra il ve ilçe başkanlarının müdahalesi olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine Yücel, meclis üyelerinin belirlenmesi için bir genel başkan yardımcısının görevlendirildiğini anımsattı.

Belediye başkan adayı ve ilçe başkanlarının mutabık kaldığı isimler üzerinden bir değerlendirme yapılarak listeler son halini aldığına dikkati çeken Yücel, "Bizim müdahalemiz söz konusu değil, böyle bir görevimiz de yok." dedi.

Yücel, listelerde kadın ve gençlere yer verilmesi için bir çaba sarf ettiklerini ancak son halini görmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA