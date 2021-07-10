Su toplamak için kurulan bent yıkıldı, karayolu dereye dönüştü
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Su toplamak için kurulan bent yıkıldı, karayolu dereye dönüştü

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Yerel

Su toplamak için kurulan bent yıkıldı, karayolu dereye dönüştü Denizli'nin Honaz ilçesinde, dere yatağına kurulan su toplama bendinin yıkılması sonucu, kent merkezindeki Ankara Bulvarında oluşan birikintiler trafiği olumsuz etkiledi.

Su toplamak için kurulan bent yıkıldı, karayolu dereye dönüştü

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde, dere yatağına kurulan su toplama bendinin yıkılması sonucu, kent merkezindeki Ankara Bulvarında oluşan birikintiler trafiği olumsuz etkiledi.

Honaz ilçesinde sulama suyu toplanması amacıyla dere yatağına kurulan bent, aşırı yüke dayanamayarak yıkıldı. Dere yatağından taşan sular, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesine kadar ulaştı. Taşan sular nedeniyle Ankara Bulvarı dereye dönüştü. Bulvara çok fazla suyun akması nedeniyle araçlar su içerisinde ilerlemekte zorluk çekti.

Ankara Bulvarından akan su, Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarına kadar uzanarak yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafede birikintiler oluşturdu. Ekipler, dere yatağına gelen suyu keserek yaşanan olumsuzluğu giderdi.

Su toplamak için kurulan bent yıkıldı, karayolu dereye dönüştü
Su toplamak için kurulan bent yıkıldı, karayolu dereye dönüştü
Su toplamak için kurulan bent yıkıldı, karayolu dereye dönüştü
Su toplamak için kurulan bent yıkıldı, karayolu dereye dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

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