Su Savaşları Uğur Taşdemir kimdir? Uğur Taşdemir kaç yaşında, nereli? Uğur Taşdemir biyografisi!
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Su Savaşları Uğur Taşdemir kimdir? Uğur Taşdemir kaç yaşında, nereli? Uğur Taşdemir biyografisi!

Su Savaşları Uğur Taşdemir kimdir? Uğur Taşdemir kaç yaşında, nereli? Uğur Taşdemir biyografisi!
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Birçok kişi tarafından TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Su Savaşları beğenilmektedir. Çağlar Demirkapı ve Hakan Girginer'in su yolu açma çalışmalarının belgeselleştirilerek izleyiciye sunulduğu Su Savaşları'nda Hakan Girginer program ayrıldı. Girginer'in ayrılığından sonra ise yerine Uğur Taşdemir geldi. Peki, Su Savaşları Uğur Taşdemir kimdir? Uğur Taşdemir kaç yaşında, nereli? Uğur Taşdemir mesleği nedir? Uğur Taşdemir hayatı ve biyografisi nedir?

Birçok kişi tarafından TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Su Savaşları beğenilmektedir. Çağlar Demirkapı ve Hakan Girginer'in su yolu açma çalışmalarının belgeselleştirilerek izleyiciye sunulduğu Su Savaşları'nda Hakan Girginer program ayrıldı. Girginer'in ayrılığından sonra ise yerine Uğur Taşdemir geldi. Peki, Su Savaşları Uğur Taşdemir kimdir? Uğur Taşdemir kaç yaşında, nereli? Uğur Taşdemir mesleği nedir? Uğur Taşdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SU SAVAŞLARI UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?

Aykut Uğur Taşdemir, 20 Ekim 1965 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin Maliye Bölümü'nden mezun olan Uğur Taşdemir, tiyatroya olan ilgisi nedeniyle okuduğu bölüm ile ilgili değil tiyatro ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı.

1987 yılında amatör tiyatro gruplarında yer alan Taşdemir, daha sonra Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi çeşitli topluluklarda rol aldı.

Uğur Taşdemir, Şehir Tiyatrosu'nda da görev aldı. 2005 yılında Çığır Sahne'de, 2006 yılında da Tiyatro Fora kadrosunda yer aldı. Televizyon reklamlarının yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon dizilerinde de rol aldı.

Selim Naşit Özcan'ın yönlendirmesi ile seslendirme alanına yönelen Uğur Taşdemir, özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde seslendirme yapmıştır. Bir süre Federal Film Akedemi'de eğitim veren Taşdemir, ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde Seslendirme dersi vermiştir.

Kendisinin hazırlamış olduğu Sürç-i Lisan adlı talk show programının da sunuculuğunu yapmış ve birçok sanatçıyı konuk etmiştir. Sesin Yüzleri, İşte O Ses Röportajları isimli, yine kendisinin hazırlayıp sunduğu, birçok seslendirme sanatçısını ağırladığı programlara da imzasını atmıştır.

Uğur Taşdemir günümüzde, programdan ayrılan Hakan Girginer'in yerine TRT Belgesel kanalında yayınlanan Su Savaşları programında yer almaktadır.

SESLENDİRMELERİ

Bojack Horseman - (2014-günümüz) - BoJack, Efsane Avcıları - (2003-2016) - Adam Savage, Çılgın Dostlar - 2006, Süper Ot (How High) – Jamal

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Su Savaşları Uğur Taşdemir kimdir? Uğur Taşdemir kaç yaşında, nereli? Uğur Taşdemir biyografisi! - Haberler
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