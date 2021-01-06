Su Orucu nedir? Su orucu nasıl tutulur? Su orucunun yararları ve zararları nelerdir? Kimler su orucu tutamaz?

Su orucu, su dışında herhangi bir şey tüketilmeden yapılan son zamanların popüler olan diyetleri arasında bulunmaktadır. Peki su orucu tutmanın faydaları ve zararları nelerdir? Nasıl su orucu tutulur? Su orucu nedir? Su orucu nasıl tutulur?

Su orucu, su dışında herhangi bir şey tüketilmeden yapılan son zamanların popüler olan diyetleri arasında bulunmaktadır. Peki su orucu tutmanın faydaları ve zararları nelerdir? Nasıl su orucu tutulur? Su orucu nedir? Su orucu nasıl tutulur? İşte detaylar haberimizde...

SU ORUCU NEDİR?

Su orucu, şifa orucu olarak da bilinen, su haricinde hiçbir şey tüketilmeyen bir metodtur.Obezite dünyada artmaya başladıkça, hızlı kilo verme yöntemi olan su orucu da son zamanların gündemdeki merak edilen diyet modeli oldu.

Araştırmalar, su orucunun sağlık açısından yararları "olabileceğini" gösterse de, henüz bu konudaki çalışmalar yeterli seviyede değil. Su orucunun, bir taraftan, iç organların temizlenmesine, cildin arınmasına ve yağların yakılmasına yardımcı olduğu düşünülürken, bir yandan da vücutta çok büyük tahribatlara yol açabileceği gibi fikir ayrılıkları söz konusu.

SU ORUCU NASIL TUTULUR?

Su haricinde başka bir şey tüketmeyerek yapılan su orucu, 24 saat ile 72 saat arasında sürebilir. Bu süreden daha uzun yapılacak su oruçları mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Su orucu herkes için uygun olmayabilir.

NEDEN SU ORUCU TUTULUR?

İnsanlar genelde;

- Dini veya manevi nedenlerle

- Kilo vermek

- "Detoks"

- Sağlık açısından yararları için su orucu yapmayı tercih ediyorlar.

SU ORUCU TUTMANIN FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?

Su orucunun yararları;

Bazı hastalıklar için risk faktörlerine sahip kişilerin 'kısa süreli açlık'tan yararlanabileceği düşünülür. Bu risk faktörleri arasında:

- kalp hastalığı

- yüksek tansiyon

- yüksek kolestorol

- diyabet

- Aşırı kilolu olmak yer alıyor.

Bu risk faktörleri birbirleriyle ilişkilidir. Vücut, enerji kaynağı olarak tercih ettiği karbonhidratlara erişemediğinde, yağ kullanır. Bu nedenle vücutta depolanan yağlar yakılmaya başlanır ve hızlı bir şekilde kilo vermenin önü açılır.

Ancak diyet uzmanları, su orucu tutarak hızlı bir şekilde kilo vermek yerine, sağlıklı bir beslenmeyle, yavaş yavaş ve düzenli egzersizler eşliğinde kilo vermenin daha sağlıklı olduğunu söylüyorlardır. Tercih edilmesi gereken sağlıklı bir şekilde kilo vermektir.

Öte yandan, su orucunun birçok kronik hastalık riskini azaltabileceği konusunda araştırmalar mevcut. Ancak, bu konuda kesin sonuçlara varmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

İbn-i Sina'nın eskiden hastalarına 3 günlük şifa orucunu uygulattığı söylenir. Ayrıca, bazı toplumlarda su orucunun, fizyolojik arınmanın yanı sıra, psikolojik bir arınma sağladığına dair inançlar mevcut.

Günümüzdeyse, modern yaşamımıza sızan toksik maddelere karşı, su orucu olası bir koruma kalkanı olarak düşünülüyor. GDO'lu yiyecekler, kanserojen maddeler vb. sağlıksız şeylere karşı vücudumuzun su orucuyla arındırılabileceği fikri kulağa hoş gelse de henüz, bahsettiğimiz bu konularda yeterli çalışmalar yok.

SUORUCU KİMLERE ÖNERİLMEZ? KİMLER SU ORUCU TUTMAMALIDIR?

Su orucu herkes için sağlıklı değildir. Özellikle yaşlılar ve 18 yaş altındaki kişiler su orucu tutmamalıdır. Bunun haricinde su orucu :

- yeme bozukluğu yaşayanlara

- kilolu olanlara

- hamile veya emziren kadınlara

- kalp rahatsızlıkları bulunanlara

- tip 1 diyabeti olanlara

- migreni olanlara tavsiye edilmez.

Düzenli olarak ilaç kullananlar mutlaka doktora danışmalıdır.

SU ORUCUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Yanlış şekilde kilo vermiş olursunuz;

Su orucu ile hızlıca çok fazla kilo verilir. Araştırmalar, 24 ila 72 saatlik su orucunda, her gün 0,9 kg verilebileceğini gösteriyor. Fakat maalesef, verdiğiniz kilonun bir çoğu su, karbonhidrat ve kaslarınızdan oluşabilir. Dolayısıyla su orucu bırakıldıktan sonra kas kaybı ve yemek atakları oluşabilir.

Bunun yanı sıra olası diğer tehlikeleri:

- İnsülin direnci ve diyabet riski artar.

- Mineral ve vitamin kaybına bağlı şikayetler artabilir.

- Halsizlik ve yorgunluk, asabi olma haliyle birlikte baş gösterir.

- Erken yaşlanmaya sebep olabilir.

-Uzun süre sadece su tüketmek her türlü hastalığı tetikler.

-Kas kaybı başlar.

-Asabiyet durumu artar.

-Su orucu bırakıldıktan sonra yeme atakları ortaya çıkar.

-Kilo artışı ve yağlanma artar.

-Depresyon riski artar.

Su orucu bazı sağlık sorunlarını kötüleştirebilir;

Su orucu kısa bir süre için tutulmasına rağmen bazı hastalıklar üzerinde kötü sonuçlar doğurabilir.

Aşağıdaki sağlık koşullarına sahip insanlar doktorlarına danışmadan önce su orucu tutmamalıdır:

- Gut hastalığı: Su orucu, gut atakları için risk faktörü olan ürik asit üretimini artırabilir.

- Diyabet: Uzun süreli açlık, tip 1 ve tip 2 diyabette olumsuz yan etkilere sebep olur.

- Kronik böbrek hastalığı: Su orucu, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların böbreklerine daha fazla zarar verebilir.

- Mide ekşimesi: Vücut herhangi bir yiyecek olmadan sindirim için mide asidi yapmaya devam edebilir ve bu durumda mide ekşimesi yaşanır.

Sonuç olarak; su orucu, günümüzde hızla popülerleşen bir diyet modeli olmasına karşılık, sağlık açısından bazı risk faktörlerini de beraberinde getirebilir. Herkes için uygun olmayabilecek su orucunu yapmadan önce, bir doktora danışmakta fayda vardır.