SÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Arslan: "Taziyelerimizi telefonla ya da diğer iletişim araçlarıyla yapmalıyız"

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Arslan, Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, taziye ziyaretlerinin devam ettiğini belirterek, "Taziyelerimizi telefonla ya da diğer iletişim...

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Arslan, Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, taziye ziyaretlerinin devam ettiğini belirterek, "Taziyelerimizi telefonla ya da diğer iletişim araçlarıyla yapmalıyız" dedi.

Arslan, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Kovid-19 vakalarında ilk belirtilerin kuru öksürük olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Arslan, "Halsizlik ve kuru öksürük dışında bel ağrısı, tat ve koku alamama, eklemlerde ağrı ve aşırı halsizlik de görüyoruz. Birçok semptomla hasta gelebiliyor." dedi.

Arslan, mutasyon ile semptomlarda da bazı değişiklikler olduğunu ifade etti.

Mutasyonlu virüs belirtilerinin mevsimsel grip ve nezle belirtilerine benzediğini ve ayırt etmenin çok zor olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Virüs, üst solunum yolunda daha fazla kalıyor. Üst solunum yolunda daha fazla kaldığı için oradaki enflamatuar belirteçleri daha çok uyarıyor. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözde sulanmalar görebiliriz. Bu nedenle böyle belirtiler gördüğümüz takdirde sağlık kuruluşlarına başvurmak gerekiyor."

"Aile içi ve sanayiden bulaş çok fazla"

Aile içi ziyaretler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmazsa vaka sayılarında artışlar yaşanabileceğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"İngiltere'de tespit edilen virüs artık Konya'da da var. Bu virüsün bulaştırıcılığı fazla, dikkatli olmak lazım. Sosyal mesafe 1 metreyse 1,5-2 metreye çıkarmamız lazım. Maskeyi daha dikkatli, kurallara uygun takmamız gerekiyor. Ellerimizi daha sık yıkamamız, gereksiz sokağa çıkmamamız gerekiyor. Kalabalıkta 15 dakikadan fazla durmamamız gerekiyor. Odalarımızı sık sık havalandırmalıyız. Zorunlu olmadıkça alışveriş merkezlerine, zorunlu olmadıkça şehirler arası yolculuklara gitmememiz gerekiyor. Cenazelere katılım az ama taziye ziyaretleri devam ediyor. Taziyelerimizi telefonla ya da diğer iletişim araçlarıyla yapmalıyız."

Konya'da vaka sayılarının bir dönem düşmesine rağmen tekrar yükseldiğini hatırlatan Arslan, "Bizde aile içi ve sanayiden bulaş çok fazla. Konya'nın çok daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Türkiye'nin Kovid-19 tedavisinde çok başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat