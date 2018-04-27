Su Kuyusunda Ölü Bulunan Çocukların Otopsisi Sürüyor

Gaziantep'e hayvan otlatmak için gittikleri meradaki su kuyusunda cenazeleri bulunan iki çocuğun otopsisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Dostallı Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Kaya ve Berat Taş isimli iki arkadaş okuldan çıktıktan sonra kendilerine ait büyükbaş hayvanları otlatmak için meraya götürdü. Akşam saatlerinde hayvanların köye dönmesine rağmen çocukların eve gelmemesi üzerine aileleri aramaya çıktı. Aileler köylülerle birlikte merada su için açılan çukuru kontrol ettiklerinde her iki çocuğun de elbisesini buldu. Olayın jandarmaya haber verilmesi üzerine Gaziantep Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına ait dalgıçlar tarafından yapılan aramada 2 çocuğun cansız bedeni kuyudan çıkarıldı. Cenaze aracıyla gece Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazelerin otopsi işlemi sürüyor.

İlk bulgular boğularak öldükleri yönünde

Öte yandan, su kuyusunda bulunan çocukların ilk belirlemelere göre boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Merada oynarken önce birinin kuyuya düştüğü, ardından ise diğerinin arkadaşını kurtarmak isterken suya düştüğü iddia ediliyor. Cenazeler otopsinin tamamlanmasının ardından Dostallı Mahallesi'nde defnedilmek üzere ailelerine teslim edilecek. Adlı Tıp Kurumunun önünde bekleyen çocukların aileleri ise gözyaşlarını tutamıyor.

Tek kız kardeşi bulunan Berat Taş ve iki kız kardeşi olan Yusuf Kaya'nın cenazeleri otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek. - GAZİANTEP