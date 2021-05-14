Su kuyusunda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
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Su kuyusunda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Su kuyusunda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde su kuyusuna giren ve metan gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde su kuyusuna giren ve metan gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Kozan'ın Taş Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Salim Sarı'ya ait arazinin bahçesinde bulunan su kuyusundan dalgıç pompası ile kuyuya giren ve cansız bedenlerine ulaşılan Salim Sari (36), Mehmet İslek (43) ve Hasan Sönmez'in (51), cenazesi adli tıp kurumunda otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. 3 kişinin cenazesi evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Kozan Asri mezarlığına getirilerek cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı sırasında ölenlerin yakınları gözyaşları boğuldu. Namazın ardından cenazeler toprağa verildi. Olayla ilgili Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlatırken 3 kişinin hayatını kaybettiği kuyuda İtfaiye ekiplerinin araştırmaları sürdürüyor. - ADANA

Su kuyusunda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Su kuyusunda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Su kuyusunda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Su kuyusunda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Su kuyusunda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Su kuyusunda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Su kuyusunda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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