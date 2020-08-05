Su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu
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Su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu

KIRŞEHİR'de 13 yaşındaki Ali Gözütok, babası ile gittiği tarlada su kuyusuna düşerek boğuldu.

Su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu
05.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:53

KIRŞEHİR'de 13 yaşındaki Ali Gözütok, babası ile gittiği tarlada su kuyusuna düşerek boğuldu.

Olay, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde meydana geldi. Murat Gözütok, sabah saatlerinde oğlu Ali ile birlikte kendilerine ait ayçiçeği ekili tarlaya gitti. Gözütok, tarlayı suladığı sırada oğlunun kaybolduğunu fark etti. Oğlunu bulmak için çevreyi kontrol eden baba, Ali'nin su kuyusunda hareketsiz yattığını gördü. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine gelen ekipler, Ali'nin cansız bedenini su kuyusundan çıkardı. Talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

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