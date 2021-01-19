Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar
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Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar

19.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:17
Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar

AMASYA'nın Suluova ilçesinde su kaynağı arayan köylüler, kazı yaptıkları sırada 'fosil' olabileceğini tahmin ettikleri kemikler buldu.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde su kaynağı arayan köylüler, kazı yaptıkları sırada 'fosil' olabileceğini tahmin ettikleri kemikler buldu. Milyonlarca yıl önce yaşayan bir file ait olduğu düşünülen kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Kerimoğlu köyünde, aradıkları içme suyu kaynağı için kazı yapan köy sakinleri, fosil olabileceğini tahmin ettikleri bazı kemiklere rastladı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine, Amasya Müzesi görevlilerince, milyonlarca yıl önce yaşayan file ait olduğu düşünülen kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.


Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar
Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar
Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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